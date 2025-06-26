Премьер Испании настаивает на наказании Израиля за "геноцид" в Газе

Премьер-министр Испании Педро Санчес вновь высказал открытую критику в отношении действий Израиля в Газе, заявив, что территория находится в "катастрофической ситуации геноцида", и призвал ЕС немедленно приостановить соглашение, регулирующее отношения с Израилем.

Заявление Санчеса приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Выступая перед журналистами перед саммитом ЕС в Брюсселе, Санчес упомянул недавний отчет дипломатической службы Евросоюза о правах человека, в котором, по его словам, говорится о "катастрофической ситуации геноцида, разворачивающейся в Газе".

В докладе, опубликованном на прошлой неделе, обнаружены признаки того, что Израиль нарушает свои обязательства по правам человека в соответствии с соглашением об ассоциации, которое является основой торговых отношений с ЕС.

В тексте упоминаются блокада Израилем гуманитарной помощи, большое количество жертв среди гражданского населения, нападения на журналистов, а также массовое перемещение людей и разрушения, вызванные войной.

Санчес заявил, что "более чем очевидно", что Израиль нарушает свои обязательства, и что ЕС должен "немедленно" приостановить соглашение о сотрудничестве.

"Нет смысла в том, что блок ввел 18 раундов санкций против России за ее вторжение в Украину, но по двойным стандартам даже не способен приостановить соглашение об ассоциации (с Израилем. – Ред.)", – сказал он.

В прошлом месяце Израиль вызвал посла Испании для официального выговора после того, как Санчес назвал Израиль "государством, совершающим геноцид".

Впрочем, ЕС вряд ли пойдет на приостановку соглашения, поскольку консенсуса по этому вопросу нет. Канцлер Германии Фридрих Мерц среди тех, кто против приостановки действия соглашения.

Италия также выступает против приостановки действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.