Трамп вимагає звільнити журналістів через злив про удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп зажадав звільнити журналістів CNN і New York Times, які підготували матеріали, що поставили під сумнів ефективність ударів США по ядерних об’єктах Ірану.

Про це йдеться у його дописі на платформі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп неодноразово критикував CNN і New York Times за публікацію інформації про витік попередньої оцінки розвідки, в якій стверджувалось, що наслідки ударів по Ірану були не настільки масштабними, як переконує адміністрація президента Трампа.

Тепер Трамп заявляє, що авторів цих матеріалів потрібно звільнити.

"Журналістів з СNN і The New York Times, що поширюють фейки, слід негайно звільнити!!! Погані люди з недобрими намірами!!!" – написав президент США.

Раніше Трамп виділив Наташу Бертран з CNN, заявивши, що її "слід звільнити", оскільки він "три дні спостерігав", як вона нібито займається фейковими новинами.

Трамп послідовно стверджує, що ядерні об'єкти Ірану були "знищені" в ході операції, спрямованої проти трьох ключових місць.

Між тим, за даними FT, попередні оцінки розвідки, надані європейським урядам, свідчать про те, що запаси високозбагаченого урану в Ірані залишилися в основному недоторканими після ударів США.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон розпочав кримінальне розслідування щодо потенційного витоку секретного звіту Агентства військової розвідки щодо ударів по Ірану.

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після американського удару Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліфф підтвердив цю інформацію.