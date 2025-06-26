Трамп требует уволить журналистов из-за утечки информации об ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп потребовал уволить журналистов CNN и New York Times, которые подготовили материалы, поставившие под сомнение эффективность ударов США по ядерным объектам Ирана.

Об этом говорится в его посте на платформе Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп неоднократно критиковал CNN и New York Times за публикацию информации об утечке предварительной оценки разведки, в которой утверждалось, что последствия ударов по Ирану были не столь масштабными, как убеждает администрация президента Трампа.

Теперь Трамп заявляет, что авторов этих материалов нужно уволить.

"Журналистов CNN и The New York Times, распространяющих фейки, следует немедленно уволить!!! Плохие люди с недобрыми намерениями!!!" – написал президент США.

Ранее Трамп выделил Наташу Бертран из CNN, заявив, что ее "следует уволить", поскольку он "три дня наблюдал", как она якобы занимается фейковыми новостями.

Трамп последовательно утверждает, что ядерные объекты Ирана были "уничтожены" в ходе операции, направленной против трех ключевых мест.

Между тем, по данным FT, предварительные оценки разведки, предоставленные европейским правительствам, свидетельствуют о том, что запасы высокообогащенного урана в Иране остались в основном нетронутыми после ударов США.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что Пентагон начал уголовное расследование по потенциальной утечке секретного отчета Агентства военной разведки о ударах по Ирану.

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после американского удара Иран "значительно отдален от создания ядерного оружия".

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф подтвердил эту информацию.