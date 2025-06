Ватикан открыл последнюю из восстановленных комнат Рафаэля после 10-летней реставрации

В четверг Музеи Ватикана представили последнюю и самую важную из отреставрированных комнат Рафаэля – впечатляющие фресковые залы в Апостольском дворце.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Десятилетний проект по очистке и реставрации самой большой из четырех Станц (Stanze, станце – комнаты) Рафаэля открыл новую технику настенной живописи, которую начал, но не завершил выдающийся живописец и архитектор эпохи Возрождения.

Vatican unveils last of restored Raphael Rooms after 10-year cleaning that yielded new discoveries.https://t.co/bY0bjI0x5E pic.twitter.com/inWHSVnLHv