Ватикан открыл последнюю из восстановленных комнат Рафаэля после 10-летней реставрации

В четверг Музеи Ватикана представили последнюю и самую важную из отреставрированных комнат Рафаэля – впечатляющие фресковые залы в Апостольском дворце.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Десятилетний проект по очистке и реставрации самой большой из четырех Станц (Stanze, станце – комнаты) Рафаэля открыл новую технику настенной живописи, которую начал, но не завершил выдающийся живописец и архитектор эпохи Возрождения.

Vatican unveils last of restored Raphael Rooms after 10-year cleaning that yielded new discoveries.https://t.co/bY0bjI0x5E pic.twitter.com/inWHSVnLHv – Firecaptain and Jack (@Firecaptain16) June 27, 2025

Речь идет о нанесении масляных красок непосредственно на стену и использовании сетки гвоздей, вбитых в стену, чтобы удерживать смоляное покрытие, на котором он рисовал.

Представители Музеев Ватикана рассказали об этой находке в четверг во время открытия Зала Константина – после того, как были демонтированы последние леса.

Этот зал для торжественных приемов, который начали расписывать Рафаэль и его ученики в начале XVI века, посвящен римскому императору IV века Константину, чья поддержка христианства способствовала его распространению по всей Римской империи.

"Благодаря этой реставрации мы переписываем часть истории искусства", – сказала директор Ватиканских музеев Барбара Ятта.

Папа Юлий II вызвал молодого Рафаэля Санти из Флоренции в Рим в 1508 году, чтобы тот украсил новые частные апартаменты в Апостольском дворце, поручив 25-летнему художнику и архитектору важную задачу в расцвете его творчества.

Еще при жизни Рафаэля появлялись сообщения о том, что он хотел украсить залы не традиционными фресками, а масляной живописью прямо на стене, чтобы придать изображениям большей яркости. Десятилетняя реставрация Зала Константина подтвердила эти свидетельства.

Напомним, в 2023 году государственные музеи Италии посетило рекордное количество людей – таких показателей не было даже до начала пандемии коронавируса.

Ранее в Ватикане вынесли условный приговор климатическим активистам, которые приклеили себя к статуе.