В Грузии приговорили одного из лидеров оппозиции к восьми месяцам за решеткой

Суд признал виновным в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента одного из лидеров грузинской "Коалиции за перемены" – Нику Мелию.

Об этом пишет Sova, передает "Европейская правда".

Грузинский судья Джвебе Начкебия приговорил оппозиционера к восьми месяцам лишения свободы, кроме того, ему запрещено занимать государственные должности сроком на два года.

Обвиняемый Мелия не присутствовал на оглашении приговора. Ранее, на последнем заседании суда, он был выведен из зала за то, что плеснул водой в судью. Ему также не дали право на заключительное слово.

Как отмечается, Мелия был вызван на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии для дачи объяснений, куда не явился, после чего ему было предъявлено обвинение в "невыполнении требований комиссии".

Ему была избрана мера пресечения в виде залога в размере 50 тысяч лари, который Мелия не выплатил в установленный законом срок. Это стало основанием для изменения ему меры пресечения.

Однако за день до решения суда он был задержан в административном порядке. Позже залог был заменен на лишение свободы.

В декабре 2024 года четыре крупнейшие оппозиционные силы Грузии обратились в Евросоюз на фоне утверждения кандидата от "Грузинской мечты" и экс-футболиста Михеила Кавелашвили новым президентом – среди подписантов был Мелия.

Уже в феврале 2025 года грузинские правоохранители задержали несколько демонстрантов, участвовавших в акции протеста возле торгового центра Tbilisi Mall, среди участников был Мелия.