В Германии подростка обвиняют в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт

Немецкая Федеральная прокуратура объявила обвинения подростку сирийского происхождения по делу о планировании теракта на концерте Тейлор Свифт в Австрии в 2024 году.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры в пятницу, пишет "Европейская правда".

По данным ведомства, обвиняемый по имени Мохаммад А. якобы имел контакты с 19-летним подозреваемым из Австрии, которому инкриминируют планирование теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене.

Среди прочего, сириец, как считается, переводил с арабского инструкции по изготовлению бомбы и наладил контакт австрийца с членом террористической группировки "Исламское государство".

Кроме того, Мохаммад А., как считается, передал подозреваемому в Австрии текст присяги на верность ИГИЛ, который тот использовал, чтобы присоединиться к террористической организации.

По данным немецкой прокуратуры, в настоящее время несовершеннолетний сириец находится на свободе.

Напомним, в августе 2024 года в Вене отменили три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт из-за опасений терактов – после того, как в связи с ними задержали двух человек.

Один из задержанных, 19-летний парень, по данным полиции, планировал теракты в районе Вены. Он сначала признался, что планировал взрыв, но позже отказался от своих показаний. Против него в Австрии продолжается расследование.