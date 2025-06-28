Зеленский наградил Дуду орденом Свободы

Президент Польши Анджей Дуда, который в субботу находится с визитом в Киеве, был награжден орденом Свободы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В указе говорится, что Дуда был награжден "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности".

Утром 28 июня стало известно о приезде Анджея Дуды в Киев.

В канцелярии польского президента назвали визит Дуды в Украину "прощальным". В ходе визита он встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Недавно Дуда провел встречу со своим преемником Каролем Навроцким, одной из тем которой стал вопрос членства Украины в НАТО.

Действующий польский президент выразил надежду, что Навроцкий, который делал антиукраинские заявления, после вступления в должность будет смотреть на Украину с другой перспективы.