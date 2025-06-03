Ермак рассказал Виткоффу о неконструктивной позиции РФ и пригласил в Украину

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о встрече со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом, который отвечает за переговоры с Россией.

Об этом Ермак написал на Х, сообщает "Европейская правда".

По словам главы ОП, с Виткоффом он обсудил "трек переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле", отметив, что позиция России – „неконструктивная".

Ермак также призвал к усилению санкций, которые "смогут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам".

"Также рассказал о реальной ситуации на поле боя. Пригласил Стива Виткоффа посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию своими глазами", – сказал он.

Украинская делегация во главе с министром экономики Юлией Свириденко во вторник прибыла в США для встреч с представителями команды президента Дональда Трампа и обсуждения ряда вопросов.

Ранее глава ОПУ Андрей Ермак сообщил о встрече в Вашингтоне со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

По данным СМИ, США разочарованы, но не удивлены ультимативными требованиями, которые РФ выдвинула на переговорах в Стамбуле.