У Німеччині фіксують потік дезінформації щодо Мерца

Німецькі урядовці та експерти повідомляють, що соціальні мережі переповнені навмисною брехнею про канцлера Фрідріха Мерца, а з моменту його вступу на посаду кількість фейків значно збільшилася.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Речник уряду Німеччини заявив агентству, що вони спостерігають "як дезінформацію та особисту дискредитацію, так і пропаганду в багатьох каналах", що, очевидно, має на меті дискредитувати Мерца та його партію Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Недавні неправдиві заяви щодо роботи уряду включають введення шкільного податку, збільшення тривалості робочого тижня та відвідування на дому для перевірки лікарняних листів.

Одне фейкове відео показує, як Мерц нібито рекламує сумнівні фінансові продукти. Відео було вставлено в онлайн-статтю щоденної газети, але і відео, і стаття є фейковими.

Пабло Марістані де лас Касас, аналітик Інституту стратегічного діалогу (ISD), незалежної організації, що займається боротьбою з дезінформацією, також відзначив поширення неправдивих тверджень щодо Мерца.

Він розповів у коментарі dpa, що з моменту вступу Мерца на посаду та оголошення про намір продовжувати підтримувати Україну дезінформаційні кампанії "посилилися".

Зокрема, канцлер є об'єктом однієї з найгучніших дезінформаційних кампаній, коли в інтернеті поширилося відео, на якому, як стверджувалося, президент Франції Емманюель Макрон під час поїздки до Києва сховав пакетик з кокаїном.

Мерца, який подорожував разом із Макроном і сидів за одним столом, звинувачували в тому, що він ховав ложку, нібито використану для вживання кокаїну.

Як з’ясувалось, те, що намагались видати за пакетик з наркотиком, було звичайною серветкою.

Марістані де лас Касас визначив два потенційні джерела фейкових новин про Мерца: пов'язані з Кремлем особи, які можуть сприймати рішучу підтримку Мерца щодо посилення допомоги Україні як пряму загрозу; та ультраправі користувачі соціальних мереж.

Речник уряду підкреслив, що Мерц ставиться до дезінформації "дуже серйозно".

Нещодавно також стало відомо, що прокремлівська ботмережа "Матрьошка" розгорнула кампанію проти президентки Молдови Маї Санду у соцмережах Twitter та BlueSky.