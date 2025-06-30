В Германии фиксируют поток дезинформации в адрес Мерца

Немецкие чиновники и эксперты сообщают, что социальные сети переполнены умышленной ложью о канцлере Фридрихе Мерце, а с момента его вступления в должность количество фейков значительно увеличилось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Представитель правительства Германии заявил агентству, что они наблюдают "как дезинформацию и личную дискредитацию, так и пропаганду во многих каналах", что, очевидно, имеет целью дискредитировать Мерца и его партию Христианско-демократический союз (ХДС).

Недавние ложные заявления о работе правительства включают введение школьного налога, увеличение продолжительности рабочей недели и посещение на дому для проверки больничных листов.

Одно фейковое видео показывает, как Мерц якобы рекламирует сомнительные финансовые продукты. Видео было вставлено в онлайн-статью ежедневной газеты, но и видео, и статья – фейковые.

Пабло Маристани де лас Касас, аналитик Института стратегического диалога (ISD), независимой организации, занимающейся борьбой с дезинформацией, также отметил распространение ложных утверждений в отношении Мерца.

Он рассказал в комментарии dpa, что с момента вступления Мерца в должность и объявления о намерении продолжать поддерживать Украину дезинформационные кампании "усилились".

В частности, канцлер стал объектом одной из самых громких дезинформационных кампаний, когда в интернете распространилось видео, на котором, как утверждалось, президент Франции Эмманюэль Макрон во время поездки в Киев спрятал пакетик с кокаином.

Мерца, который путешествовал вместе с Макроном и сидел за одним столом, обвиняли в том, что он прятал ложку, якобы использованную для употребления кокаина.

Как выяснилось, то, что пытались выдать за пакетик с наркотиком, было обычной салфеткой.

Маристани де лас Касас определил два потенциальных источника фейковых новостей о Мерце: связанные с Кремлем лица, которые могут воспринимать решительную поддержку Мерца по усилению помощи Украине как прямую угрозу; и ультраправые пользователи социальных сетей.

Представитель правительства подчеркнул, что Мерц относится к дезинформации "очень серьезно".

Недавно также стало известно, что прокремлевская ботсеть "Матрешка" развернула кампанию против президента Молдовы Майи Санду в соцсетях Twitter и BlueSky.