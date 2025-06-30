В РФ намекают, что принятие проекта Грэма о санкциях помешает "урегулированию"

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского сенатора Линдси Грэма о готовности Конгресса одобрить его проект санкций против России.

Как передает "Европейская правда", слова Пескова на брифинге в понедельник цитирует российский "Интерфакс".

Песков заявил, что в России приняли "к сведению" заявление Грэма о том, что президент США Дональд Трамп поддерживает одобрение санкционного законопроекта, и назвал его "ярым русофобом".

"Если бы его (Грэма. – Ред.) воля, эти санкции были бы введены давно. Помогло бы это урегулированию? Это вопрос, который должны задавать себе те, кто инициирует такие события", – отметил спикер Кремля.

В воскресенье Линдси Грэм впервые заявил, что санкционный законопроект, призванный увеличить давление на Россию из-за отказа идти на мирные переговоры с Украиной,

имеет поддержку Трампа и будет принят в июле.

При этом законопроект содержит положение, которое оставляет введение санкций на усмотрение самого Трампа.

Напомним, законопроект предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.