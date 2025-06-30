Сійярто: в Угорщині вільне кохання, але ми проти "агресивної ЛГБТ-пропаганди"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що проведення прайду в Будапешті є нібито доказом відсутності обмежень для представників ЛГБТ+.

Своїми думками він поділився на Facebook-сторінці, передає "Європейська правда".

Глава угорського МЗС заявив, що у звʼязку з проведенням прайду в Будапешті "було сказано багато брехні, наклепів, фейкових новин".

"Ну, за останні кілька днів усі чітко побачили, що в Угорщині кохання дійсно вільне: кожен може кохати кого хоче, любити кого хоче і жити з ким хоче", – вважає Сійярто.

"Водночас, з метою захисту наших дітей, ми не терпимо агресивної ЛГБТ-пропаганди, сексуальності заради сексуальності та скандальної поведінки, хоча б тому, що кілька років тому угорський народ на референдумі переважною більшістю проголосував проти цього", – додав він.

Угорський міністр після цього закликав уряди інших країн "залишити у спокої угорський народ і дати нам жити так, як ми хочемо".

Заява Сійярто позначила нову лінію угорського уряду щодо прайду в Будапешті, проведенню якого там усіляко намагались завадити.

Напередодні прайду премʼєр Угорщини Віктор Орбан сказав, що поліція могла б розігнати його учасників, але не робитиме цього. А після прайду – сказав, що його організували за "вказівкою з Брюсселя".

ЛГБТ-прайд у Будапешті 28 червня став наймасштабнішим для Угорщини – значною мірою через резонанс довкола його заборони, що перетворила подію на своєрідний протест проти Віктора Орбана. Участь у події взяли мери низки європейських міст, а на чолі колони йшов опозиційний мер Будапешта.