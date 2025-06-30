Сийярто: в Венгрии свободная любовь, но мы против "агрессивной ЛГБТ-пропаганды"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что проведение прайда в Будапеште является якобы доказательством отсутствия ограничений для представителей ЛГБТ+.

Своими мыслями он поделился на Facebook-странице, передает "Европейская правда".

Глава венгерского МИД заявил, что в связи с проведением прайда в Будапеште "было сказано много лжи, клеветы, фейковых новостей".

"Ну, за последние несколько дней все четко увидели, что в Венгрии любовь действительно свободна: каждый может любить кого хочет и жить с кем хочет", – считает Сийярто.

"В то же время, с целью защиты наших детей, мы не терпим агрессивной ЛГБТ-пропаганды, сексуальности ради сексуальности и скандального поведения, хотя бы потому, что несколько лет назад венгерский народ на референдуме подавляющим большинством проголосовал против этого", – добавил он.

Венгерский министр после этого призвал правительства других стран "оставить в покое венгерский народ и дать нам жить так, как мы хотим".

Заявление Сийярто обозначило новую линию венгерского правительства в отношении прайда в Будапеште, проведению которого там всячески пытались помешать.

Накануне прайда премьер Венгрии Виктор Орбан сказал, что полиция могла бы разогнать его участников, но не будет этого делать. А после прайда – сказал, что его организовали по "указанию из Брюсселя".

ЛГБТ-прайд в Будапеште 28 июня стал самым масштабным для Венгрии – в значительной степени из-за резонанса вокруг его запрета, который превратил событие в своеобразный протест против Виктора Орбана. В мероприятии приняли участие мэры ряда европейских городов, а во главе колонны шел оппозиционный мэр Будапешта.