Українська делегація проведе брифінг для сенаторів США, які готують санкції проти Росії

У середу українська делегація поінформує сенаторів США про ситуацію в Україні у той час, як американські законодавці обговорюють ухвалення нового масштабного пакета санкцій, спрямованого не лише проти Росії, а й проти її ключових енергетичних партнерів – Китаю та Індії.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Politico.

Ініціатор зустрічі – сенатор-демократ Річард Блументаль, який організував захід разом із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. За словами Блументаля, на закритий брифінг було запрошено всіх 100 сенаторів.

"Це переломний момент для України – і вирішальна мить для Сенату у справі цього законопроєкту", – наголосив Блументаль в інтерв’ю, додавши, що документ уже має 82 співавтори – порівну серед демократів і республіканців.

До складу української делегації входить голова Офісу президента України Андрій Єрмак, а також заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Санкційний пакет, розроблений Блументалем і Гремом, передбачає значне посилення тиску на воєнну економіку Росії шляхом обмеження торгівлі енергоресурсами з країнами, що й надалі купують російську нафту й газ.

Блументаль зазначив, що цей крок може стати "переломним моментом" у стримуванні російської агресії.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що верхня палата Конгресу вже цього тижня почне розгляд нових масштабних санкцій проти Росії через відсутність прогресу в досягненні перемир'я в Україні.

Сенатори регулярно оприлюднюють погрози вдарити по РФ санкціями, які назвали "розгромними", але досі до реалізації не дійшло.