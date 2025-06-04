Украинская делегация проведет брифинг для сенаторов США, которые готовят санкции против России

В среду украинская делегация проинформирует сенаторов США о ситуации в Украине в то время, как американские законодатели обсуждают принятие нового масштабного пакета санкций, направленного не только против России, но и против ее ключевых энергетических партнеров – Китая и Индии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Politico.

Инициатор встречи – сенатор-демократ Ричард Блументаль, который организовал мероприятие вместе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. По словам Блументаля, на закрытый брифинг были приглашены все 100 сенаторов.

"Это переломный момент для Украины – и решающий момент для Сената в деле этого законопроекта", – подчеркнул Блументаль в интервью, добавив, что документ уже имеет 82 соавтора – поровну среди демократов и республиканцев.

В состав украинской делегации входит глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также заместитель министра обороны Сергей Боев.

Санкционный пакет, разработанный Блументалем и Грэмом, предусматривает значительное усиление давления на военную экономику России путем ограничения торговли энергоресурсами со странами, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.

Блументаль отметил, что этот шаг может стать "переломным моментом" в сдерживании российской агрессии.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что верхняя палата Конгресса уже на этой неделе начнет рассмотрение новых масштабных санкций против России из-за отсутствия прогресса в достижении перемирия в Украине.

Сенаторы регулярно обнародуют угрозы ударить по РФ санкциями, которые назвали "разгромными", но до сих пор до реализации не дошло.