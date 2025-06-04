У Кельні завершили масштабну евакуацію після знешкодження бомб часів Другої світової

У центрі міста Кельн на заході Німеччини завершилась операція зі знешкодження трьох бомб часів Другої світової війни, через яку евакуювали близько 20 тисяч людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Евакуація в Кельні, де вже не раз виявляли бомби часів Другої світової, стала однією з найбільших в історії міста.

Вона охопила всю стару частину міста, 58 готелів, три мости через Рейн, ратушу, залізничний вокзал у районі Дойц, що розташований на протилежному березі Рейну від центру міста, музеї, лікарню та два будинки для літніх людей.

Головна пам'ятка міста – Кельнський собор – була розташована за межами зони евакуації.

За словами представника міської влади, знешкодження бомб довелося призупинити через те, що один з мешканців відмовився евакуюватися. Його примусово вивели правоохоронці та рятувальники.

Увечері сапери повідомили про знешкодження двох 900-кілограмових і однієї 450-кілограмової бомби, після чого місцевим мешканцям дозволили повернутись.

По всій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія щорічно знаходять від 1500 до 2000 бомб часів Другої світової війни, що не розірвалися. Як і багато інших великих міст Німеччини, Кельн зазнав сильних бомбардувань під час Другої світової війни.

Нагадаємо, в історичному центрі німецького Дрездена знайшли дві бомби часів Другої світової в районі обваленого мосту, який зараз демонтують. Через одну з них евакуювали значну частину центру Дрездена.

У березні кілька будинків у безпосередній близькості від торгового центру в середмісті чеського Брно довелося евакуювати поліції і пожежникам після того, як під час будівельних робіт було знайдено авіабомбу часів Другої світової війни.