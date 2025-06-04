В Кельне завершили масштабную эвакуацию после обезвреживания бомб времен Второй мировой

В центре города Кельн на западе Германии завершилась операция по обезвреживанию трех бомб времен Второй мировой войны, из-за которой эвакуировали около 20 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Эвакуация в Кельне, где уже не раз обнаруживали бомбы времен Второй мировой, стала одной из крупнейших в истории города.

Она охватила всю старую часть города, 58 отелей, три моста через Рейн, ратушу, железнодорожный вокзал в районе Дойц, расположенный на противоположном берегу Рейна от центра города, музеи, больницу и два дома престарелых.

Главная достопримечательность города – Кельнский собор – была расположена за пределами зоны эвакуации.

По словам представителя городской власти, обезвреживание бомб пришлось приостановить из-за того, что один из жителей отказался эвакуироваться. Его принудительно вывели правоохранители и спасатели.

Вечером саперы сообщили о обезвреживании двух 900-килограммовых и одной 450-килограммовой бомбы, после чего местным жителям разрешили вернуться.

По всей федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия ежегодно находят от 1500 до 2000 неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны. Как и многие другие крупные города Германии, Кельн подвергся сильным бомбардировкам во время Второй мировой войны.

Напомним, в историческом центре немецкого Дрездена нашли две бомбы времен Второй мировой войны в районе обрушенного моста, который сейчас демонтируют. Из-за одной из них эвакуировали значительную часть центра Дрездена.

В марте несколько домов в непосредственной близости от торгового центра в центре чешского Брно пришлось эвакуировать полиции и пожарным после того, как во время строительных работбыла найдена авиабомба времен Второй мировой войны.