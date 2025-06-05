В прошлом году у налогового управления Британии украли более $60 млн в результате фишинговой атаки

В прошлом году у налогового управления Великобритании было похищено 47 млн фунтов стерлингов (около $63,7 млн) в результате фишинговой атаки.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление Службы по вопросам доходов и таможни Великобритании (HMRC), передает "Европейская правда".

Заместитель председателя HMRC Анджела Макдональд, выступая перед парламентариями, сообщила, что мошенники, которые выдавали себя за клиентов, в прошлом году похитили около $63,7 млн у налогового управления Великобритании.

Они использовали фишинговые тактики для доступа к более чем 100 тысячам клиентских учетных записей и фальшиво оформляли выплаты от правительства.

Служба по вопросам доходов и таможни Британии подчеркнула, что в результате инцидента ни один клиент не понес финансовых потерь.

"Это очень большие деньги, и такая ситуация абсолютно неприемлема", – заявила Макдональд.

Генеральный директор Джон-Пол Маркс сообщил, что в прошлом году по этому факту проводилось уголовное расследование, что привело к некоторым арестам.

"Это была фишинговая атака организованной преступности с целью получения идентификационных данных вне систем HMRC", – пояснил Маркс.

В HMRC отметили, что написали всем пострадавшим клиентам, заблокировали их учетные записи, удалили данные для входа и убрали ложную информацию из налоговых записей. Налоговикам не нужно предпринимать никаких действий, добавили в ведомстве.

"Это была попытка получить деньги от HMRC, а не украсть ваши средства", – говорилось в сообщении клиентам ведомства.

В отдельном заявлении, направленном по электронной почте агентству, HMRC отметила, что этот инцидент не был кибератакой.

"Речь шла об использовании преступниками личной информации, полученной во время фишинговых кампаний или полученной из других источников, с целью подачи фальшивых запросов на получение денег от HMRC", – пояснили там.

В понедельник, 19 мая, агентство по юридической помощи Великобритании сообщило о кибератаке, в результате которой было похищено "значительное" количество персональных данных, включая уголовные записи людей, которые с 2010 года подавали заявления на получение юридической помощи.

В конце апреля нидерландское агентство военной разведки MIVD сообщило о том, что Россия усиливает свои гибридные атаки, направленные на подрыв общества в Нидерландах и их европейских союзниках, а российские хакеры уже нацелились на нидерландскую государственную службу.

В том же месяце стало известно, что Министерство иностранных дел Франции заявило, что Россия несет ответственность за ряд кибератак против страны за последние годы, включая взлом предвыборной кампании Эмманюэля Макрона в 2017 году.