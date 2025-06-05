В Болгарії пройшли протести через майбутній перехід на євро

В столиці Болгарії Софії напередодні відбулись протести через майбутнє приєднання країни до єврозони з 1 січня 2026 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Організатором протесту виступила правопопулістська і проросійська партія "Відродження".

Тисячі протестувальників зібрались біля будівлі парламенту Болгарії у Софії. Вони розмахували болгарськими прапорами і скандували: "Ні євроколоніалізму".

Reuters

Як повідомляє БНР, протест проти переходу на євро відбувся також у місті Бургас.

БНР

Понад 80 осіб, переважно прихильники партії "Відродження", скандували "У відставку" та "Хай живе Болгарія". Учасники акції тримали плакати "Ми не хочемо євро", "Ми обираємо лев".

Наступну акцію протесту партія "Відродження" анонсувала на неділю, 8 червня.

Як відомо, Європейська комісія та Європейський центральний банк (ЄЦБ) офіційно підтвердили готовність Болгарії приєднатися до єврозони з 1 січня 2026 року, що зробить її 21-м членом валютного союзу.

Водночас критики застерігають, що вступ Болгарії до єврозони може спричинити принаймні одноразове підвищення цін, що особливо вдарить по населенню в сільській місцевості.

Зважаючи на такі побоювання, президент Болгарії Румен Радєв оголосив про намір провести національний референдум щодо відтермінування вступу країни до єврозони. Спікерка парламенту Болгарії відхилила цю пропозицію.