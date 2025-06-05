В Болгарии прошли протесты из-за предстоящего перехода на евро

В столице Болгарии Софии накануне состоялись протесты из-за предстоящего присоединения страны к еврозоне с 1 января 2026 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Организатором протеста выступила правопопулистская и пророссийская партия "Возрождение".

Тысячи протестующих собрались у здания парламента Болгарии в Софии. Они размахивали болгарскими флагами и скандировали: "Нет евроколониализму".

Reuters

Как сообщает БНР, протест против перехода на евро состоялся также в городе Бургас.

БНР

Более 80 человек, преимущественно сторонники партии "Возрождение", скандировали "В отставку" и "Да здравствует Болгария". Участники акции держали плакаты "Мы не хотим евро", "Мы выбираем лев".

Следующую акцию протеста партия "Возрождение" анонсировала на воскресенье, 8 июня.

Как известно, Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) официально подтвердили готовность Болгарии присоединиться к еврозоне с 1 января 2026 года, что сделает ее 21-м членом валютного союза.

В то же время критики предостерегают, что вступление Болгарии в еврозону может повлечь по крайней мере однократное повышение цен, что особенно ударит по населению в сельской местности.

Учитывая такие опасения, президент Болгарии Румен Радев объявил о намерении провести национальный референдум об отсрочке вступления страны в еврозону. Спикер парламента Болгарии отклонила это предложение.