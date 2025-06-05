Болгарські депутати почубились через майбутній перехід на євро

В парламенті Болгарії напередодні сталась сутичка між депутатами через суперечку про майбутнє приєднання країни до єврозони.

Про це повідомляє Nova.bg, інформує "Європейська правда".

Депутати від проросійської партії "Відродження" в ході пленарного засідання заблокували трибуну і оголосили, що робота завершена.

"Ми повинні чітко заявити, що ми не потерпимо приниження і не дозволимо, щоб хтось інший вказував нам, болгарам, що робити. Люди зараз на вулиці чекають відповіді від зрадників своєї нації, чи вони продалися і зруйнували болгарську державу і фінансову систему з переконань, чи вони мають моральні переконання", – сказав лідер "Відродження" Костадін Костадінов з трибуни.

Після його виступу почалось блокування трибуни.

У "Відродженні" заявили, що не дозволять виступити жодному з депутатів.

Справа дійшла до фізичної сутички між Цончо Ганєвим із "Відродження" та Явором Боянковим із "Продовжуємо зміни – демократична Болгарія".

Попри блокування трибуни депутати проголосували за кілька пропозицій, після чого засідання було закрито.

Спікерка парламенту Наталія Киселова оголосила "догану" Костадінову за створення безладу в сесійному залі, а також депутатам, які влаштували сутичку.

Як відомо, Європейська комісія та Європейський центральний банк (ЄЦБ) офіційно підтвердили готовність Болгарії приєднатися до єврозони з 1 січня 2026 року, що зробить її 21-м членом валютного союзу.

Водночас критики застерігають, що вступ Болгарії до єврозони може спричинити принаймні одноразове підвищення цін, що особливо вдарить по населенню в сільській місцевості.

На цьому тлі в Болгарії напередодні пройшли протести проти переходу на євро.