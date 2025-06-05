Болгарские депутаты повздорили из-за будущего перехода на евро
Новости — Четверг, 5 июня 2025, 13:52 —
В парламенте Болгарии накануне произошла стычка между депутатами из-за спора о будущем присоединении страны к еврозоне.
Об этом сообщает Nova.bg, информирует "Европейская правда".
Депутаты от пророссийской партии "Возрождение" в ходе пленарного заседания заблокировали трибуну и объявили, что работа завершена.
"Мы должны четко заявить, что мы не потерпим унижения и не позволим, чтобы кто-то другой указывал нам, болгарам, что делать. Люди сейчас на улице ждут ответа от предателей своей нации, продались ли они и разрушили болгарское государство и финансовую систему по убеждениям, или они имеют моральные убеждения", – сказал лидер "Возрождения" Костадин Костадинов с трибуны.
После его выступления началось блокирование трибуны.
В "Возрождении" заявили, что не позволят выступить ни одному из депутатов.
Дело дошло до физической схватки между Цончо Ганевым из "Возрождения" и Явором Боянковым из "Продолжаем изменения – демократическая Болгария".
Несмотря на блокирование трибуны депутаты проголосовали за несколько предложений, после чего заседание было закрыто.
Спикер парламента Наталья Киселова объявила "выговор" Костадинову за создание беспорядка в сессионном зале, а также депутатам, которые устроили стычку.
Как известно, Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) официально подтвердили готовность Болгарии присоединиться к еврозоне с 1 января 2026 года, что сделает ее 21-м членом валютного союза.
В то же время критики предостерегают, что вступление Болгарии в еврозону может повлечь по крайней мере однократное повышение цен, что особенно ударит по населению в сельской местности.
На этом фоне в Болгарии накануне прошли протесты против перехода на евро.