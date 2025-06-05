Испания говорит, что не будет ветировать решение саммита НАТО, но 2% на оборону для нее достаточно

Испания продолжает отказываться поддержать увеличение оборонных расходов НАТО до 5%.

Это, как сообщает "Европейская правда", следует из заявления министра обороны Испании Маргариты Роблес, ее цитирует агентство Reuters.

Роблес заявила, что Испания придерживается своего плана по расходам на оборону в размере 2% ВВП.

"Мы считаем, что этих 2% достаточно для выполнения обязательств, которые мы взяли на себя", – сказала Роблес.

Она добавила, что Испания не будет ветировать решение НАТО о повышении целевого уровня расходов на оборону во время саммита, который состоится в конце этого месяца в Гааге.

"Важно, чтобы каждая страна была способна достичь целей, которые она перед собой поставила", – сказала испанский министр.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в апреле объявил о плане увеличить военные расходы на 10,5 млрд евро в этом году, перенеся на этот год достижение цели в 2% ВВП с ранее установленного срока до 2029 года.

Несмотря на новый план, Испания, которая в 2024 году потратила на оборону лишь 1,3%, что является самым низким показателем среди членов НАТО, испытывает давление с целью увеличения расходов.

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс 3 мая заявил, что Испания должна увеличить расходы до 3% ВВП.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет уверен, что члены НАТО поддержат требование американского президента Дональда Трампа по увеличению расходов на оборону до 5% от ВВП.

Испания является последней крупной страной НАТО, которая еще не присоединилась к плану Альянса объявить о намерениях тратить 5% ВВП на оборону.

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