Болгарія зірвала у Європарламенті голосування щодо руху Північної Македонії в ЄС

Європейський парламент відклав голосування за звіт про прогрес Північної Македонії на шляху до вступу в ЄС після тиску з боку Болгарії.

Про це йдеться у публікації видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Голосування перенесли на кінець місяця через звинувачення на адресу доповідача – депутата від "Зелених" з Австрії Томаса Вайца.

Усі 17 болгарських депутатів Європарламенту підписали відкритий лист, в якому звинуватили Вайца в упередженості та надмірній наближеності до уряду Північної Македонії. Вони заявили, що він проігнорував насильство проти болгарської меншини, та що його звіт не відображає болгарську позицію.

Представники уряду Болгарії та болгарські члени Європейського парламенту звинуватили Вайца у приховуванні лобістських зустрічей із македонськими посадовцями, стверджуючи, що він віддавав перевагу вимогам Північної Македонії, водночас передавав їм конфіденційну інформацію та ігнорував позицію Болгарії.

Сам Вайц зазначив, що став мішенню через відмову піти на поступки болгарській стороні. Він наголосив, що зустрічі з представниками країни, про яку готується звіт, – стандартна практика, і відкинув звинувачення в упередженості та передачі конфіденційної інформації.

Звіт, що мав бути ухвалений, вже був узгоджений чотирма основними політичними групами Європарламенту і містив згадку про необхідність захисту болгарської меншини в Північній Македонії від мови ворожнечі та злочинів на ґрунті ненависті.

Болгарія вже давно звинувачує свого західного сусіда у спотворенні спільної історії та запереченні болгарського коріння македонської мови та ідентичності.

Болгарія неодноразово використовувала право вето, щоб загальмувати переговори щодо вступу Північної Македонії до ЄС, вимагаючи конституційних та освітніх реформ для подальшого прогресу.

Зусилля болгарських політиків цього разу включали особисті дзвінки прем’єра Болгарії до президентки Європарламенту Роберти Метсоли з проханням відкласти голосування.

Томас Вайц також повідомив про погрози, які почав отримувати після витоку його номера на болгарських ультраправих онлайн-ресурсах. За його словами, ці акти мають на меті загальмувати процес вступу Північної Македонії до ЄС.

Як повідомлялося, Північна Македонія хоче обговорити з Болгарією питання, які блокують її шлях до членства в ЄС, під час саміту НАТО в Гаазі.