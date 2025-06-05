Болгария сорвала в Европарламенте голосование по движению Северной Македонии в ЕС

Европейский парламент отложил голосование за отчет о прогрессе Северной Македонии на пути к вступлению в ЕС после давления со стороны Болгарии.

Об этом говорится в публикации издания Politico, сообщает "Европейская правда".

Голосование перенесли на конец месяца из-за обвинений в адрес докладчика – депутата от "Зеленых" из Австрии Томаса Вайца.

Все 17 болгарских депутатов Европарламента подписали открытое письмо, в котором обвинили Вайца в предвзятости и чрезмерной приближенности к правительству Северной Македонии. Они заявили, что он проигнорировал насилие против болгарского меньшинства, и что его отчет не отражает болгарскую позицию.

Представители правительства Болгарии и болгарские члены Европейского парламента обвинили Вайца в сокрытии лоббистских встреч македонскими чиновниками, утверждая, что он отдавал предпочтение требованиям Северной Македонии, одновременно передавал им конфиденциальную информацию и игнорировал позицию Болгарии.

Сам Вайц отметил, что стал мишенью из-за отказа пойти на уступки болгарской стороне. Он подчеркнул, что встречи с представителями страны, о которой готовится отчет, – стандартная практика, и отверг обвинения в предвзятости и передаче конфиденциальной информации.

Отчет, который должен был быть принят, уже был согласован четырьмя основными политическими группами Европарламента и содержал упоминание о необходимости защиты болгарского меньшинства в Северной Македонии от языка вражды и преступлений на почве ненависти.

Болгария уже давно обвиняет своего западного соседа в искажении общей истории и отрицании болгарских корней македонского языка и идентичности.

Болгария неоднократно использовала право вето, чтобы затормозить переговоры по вступлению Северной Македонии в ЕС, требуя конституционных и образовательных реформ для дальнейшего прогресса.

Усилия болгарских политиков на этот раз включали личные звонки премьера Болгарии к президенту Европарламента Роберте Метсоле с просьбой отложить голосование.

Томас Вайц также сообщил об угрозах, которые начал получать после утечки его номера на болгарских ультраправых онлайн-ресурсах. По его словам, эти акты имеют целью затормозить процесс вступления Северной Македонии в ЕС.

Как сообщалось, Северная Македония хочет обсудить с Болгарией вопросы, которые блокируют ее путь к членству в ЕС, во время саммита НАТО в Гааге.