Стелс-бомбардувальник США випробував нову високоточну бомбу проти кораблів

Стелс-бомбардувальник ВПС США B-2 здійснив випробування нової "революційної" зброї Quicksink, призначеної для швидкого знищення ворожих кораблів.

Про це йдеться у публікації Newsweek, пише "Європейська правда".

Тестування відбулося поблизу авіабази Еглін у Флориді наприкінці квітня, повідомила у середу Дослідницька лабораторія Військово-повітряних сил США.

Quicksink – це модифікована високоточна авіабомба з можливістю ураження надводних цілей. Випробовувався варіант масою 500 фунтів, тобто приблизно 227 кілограмів.

Раніше вже було протестовано важчу 2000-фунтову версію (приблизно 907 кг) у Тихому океані.

Нова зброя створена для швидкого, недорогого і ефективного знищення морських цілей з повітря, що дозволяє США посилити контроль за критично важливими морськими шляхами в умовах зростання загрози з боку флоту Китаю.

За оцінками Пентагону, військовий флот Китаю є найбільшим у світі за кількістю кораблів. Він охоплює понад 370 одиниць, включно з двома діючими авіаносцями.

Вашингтон активно озброює своїх партнерів у регіоні – Австралію, Японію та Тайвань – протикорабельними ракетами, а також розгортає модифікації крилатої ракети Tomahawk для морських цілей.

Бомбардувальник B-2, який взяв участь у випробуваннях, здатен нести до 18 тисяч кілограмів озброєння та проникати через найсучасніші системи ППО.

B-2 залишається однією з найцінніших бойових одиниць США – на озброєнні перебуває лише 19 таких літаків.

Попри успішне тестування, поки що невідомо, чи було Quicksink офіційно прийнято на озброєння.

Нагадаємо, у травні Військово-морські сили США заявили, що успішно випробували морську систему запуску гіперзвукових ракет.

Узимку Сполучені Штати, Південна Корея та Японія провели спільні повітряні навчання із пусками авіабомб.