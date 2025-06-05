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Стелс-бомбардувальник США випробував нову високоточну бомбу проти кораблів

Новини — Четвер, 5 червня 2025, 18:07 — Христина Бондарєва

Стелс-бомбардувальник ВПС США B-2 здійснив випробування нової "революційної" зброї Quicksink, призначеної для швидкого знищення ворожих кораблів. 

Про це йдеться у публікації Newsweek, пише "Європейська правда".

Тестування відбулося поблизу авіабази Еглін у Флориді наприкінці квітня, повідомила у середу Дослідницька лабораторія Військово-повітряних сил США.

Quicksink – це модифікована високоточна авіабомба з можливістю ураження надводних цілей. Випробовувався варіант масою 500 фунтів, тобто приблизно 227 кілограмів.

Раніше вже було протестовано важчу 2000-фунтову версію (приблизно 907 кг) у Тихому океані.

Нова зброя створена для швидкого, недорогого і ефективного знищення морських цілей з повітря, що дозволяє США посилити контроль за критично важливими морськими шляхами в умовах зростання загрози з боку флоту Китаю. 

За оцінками Пентагону, військовий флот Китаю є найбільшим у світі за кількістю кораблів. Він охоплює понад 370 одиниць, включно з двома діючими авіаносцями.

Вашингтон активно озброює своїх партнерів у регіоні – Австралію, Японію та Тайвань – протикорабельними ракетами, а також розгортає модифікації крилатої ракети Tomahawk для морських цілей.

Бомбардувальник B-2, який взяв участь у випробуваннях, здатен нести до 18 тисяч кілограмів озброєння та проникати через найсучасніші системи ППО. 

B-2 залишається однією з найцінніших бойових одиниць США – на озброєнні перебуває лише 19 таких літаків. 

Попри успішне тестування, поки що невідомо, чи було Quicksink офіційно прийнято на озброєння.

Нагадаємо, у травні Військово-морські сили США заявили, що успішно випробували морську систему запуску гіперзвукових ракет.

Узимку Сполучені Штати, Південна Корея та Японія провели спільні повітряні навчання із пусками авіабомб.

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