Стелс-бомбардировщик США испытал новую высокоточную бомбу против кораблей

Стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 провел испытание нового "революционного" оружия Quicksink, предназначенного для быстрого уничтожения вражеских кораблей.

Об этом говорится в публикации Newsweek, пишет "Европейская правда".

Тестирование состоялось у авиабазы ​​Эглин во Флориде в конце апреля, сообщила в среду Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США.

Quicksink – это модифицированная высокоточная авиабомба с возможностью поражения надводных целей. Испытывался вариант массой 500 фунтов, то есть примерно 227 кг.

Ранее уже была протестирована более тяжелая 2000-фунтовая версия (приблизительно 907 кг) в Тихом океане.

Новое оружие создано для быстрого, недорогого и эффективного уничтожения морских целей с воздуха, что позволяет США усилить контроль над критически важными морскими путями в условиях роста угрозы со стороны флота Китая.

По оценкам Пентагона, военный флот Китая является крупнейшим в мире по количеству кораблей. Он охватывает более 370 единиц, включая двух действующих авианосцев.

Вашингтон активно вооружает своих партнеров в регионе – Австралию, Японию и Тайвань – противокорабельными ракетами, а также развертывает модификации крылатой ракеты Tomahawk для морских целей.

Бомбардировщик B-2, принявший участие в испытаниях, способен нести до 18 тысяч килограммов вооружения и проникать через самые современные системы ПВО.

B-2 остается одной из самых ценных боевых единиц США – на вооружении находятся только 19 таких самолетов.

Несмотря на успешное тестирование, пока неизвестно, было ли Quicksink официально принято на вооружение.

Напомним, в мае Военно-морские силы США заявили, что успешно опробовали морскую систему запуска гиперзвуковых ракет.

Зимой Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония провели совместные воздушные учения с пусками авиабомб.