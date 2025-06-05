Стелс-бомбардировщик США испытал новую высокоточную бомбу против кораблей
Стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 провел испытание нового "революционного" оружия Quicksink, предназначенного для быстрого уничтожения вражеских кораблей.
Об этом говорится в публикации Newsweek, пишет "Европейская правда".
Тестирование состоялось у авиабазы Эглин во Флориде в конце апреля, сообщила в среду Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США.
Quicksink – это модифицированная высокоточная авиабомба с возможностью поражения надводных целей. Испытывался вариант массой 500 фунтов, то есть примерно 227 кг.
Ранее уже была протестирована более тяжелая 2000-фунтовая версия (приблизительно 907 кг) в Тихом океане.
Новое оружие создано для быстрого, недорогого и эффективного уничтожения морских целей с воздуха, что позволяет США усилить контроль над критически важными морскими путями в условиях роста угрозы со стороны флота Китая.
По оценкам Пентагона, военный флот Китая является крупнейшим в мире по количеству кораблей. Он охватывает более 370 единиц, включая двух действующих авианосцев.
Вашингтон активно вооружает своих партнеров в регионе – Австралию, Японию и Тайвань – противокорабельными ракетами, а также развертывает модификации крылатой ракеты Tomahawk для морских целей.
Бомбардировщик B-2, принявший участие в испытаниях, способен нести до 18 тысяч килограммов вооружения и проникать через самые современные системы ПВО.
B-2 остается одной из самых ценных боевых единиц США – на вооружении находятся только 19 таких самолетов.
Несмотря на успешное тестирование, пока неизвестно, было ли Quicksink официально принято на вооружение.
Напомним, в мае Военно-морские силы США заявили, что успешно опробовали морскую систему запуска гиперзвуковых ракет.
Зимой Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония провели совместные воздушные учения с пусками авиабомб.