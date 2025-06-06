У Фінляндії громадянину Ізраїлю не дозволили купити АЗС через його зв'язки з РФ

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен відмовив громадянину Ізраїлю у видачі дозволу на купівлю автозаправної станції в населеному пункті Хауківуорі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

АЗС розташована на території бази відпочинку Harjun Helmi, яка була закрита влітку 2022 року, і відтоді стоїть порожня. Також там знаходиться точка роздачі пального, що перебуває в оренді.

Міністерство оборони у своєму рішенні вказує, що в заяві потенційного покупця з Ізраїлю знайшли невідповідності. У нього також не було досвіду роботи в цій сфері або зв'язків із Фінляндією.

Особливу увагу Міноборони приділило зв'язкам ізраїльтянина з Росією.

Відомство не виключає, що цю нерухомість можна використати в цілях, які становитимуть загрозу національній безпеці.

Раніше фінський парламент ухвалив закон, що дає змогу оборонному відомству блокувати угоди з нерухомістю для осіб або організацій, чия держава розв'язала загарбницьку війну або може становити загрозу безпеці Фінляндії.

Перед ухваленням у квітні закону фінське законодавство дозволяло блокувати продаж нерухомості росіянам на підставі рішення Міністерства оборони в кожному конкретному випадку, якщо це несе ризики для нацбезпеки.

У фінському Міноборони згодом оголосили, що хочуть заборонити громадянам Білорусі купувати нерухомість у країні.