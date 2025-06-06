В Финляндии гражданину Израиля не разрешили купить АЗС из-за его связей с РФ

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отказал гражданину Израиля в выдаче разрешения на покупку автозаправочной станции в населенном пункте Хаукивуори.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

АЗС расположена на территории базы отдыха Harjun Helmi, которая была закрыта летом 2022 года, и с тех пор стоит пустая. Также там находится точка раздачи горючего, находящаяся в аренде.

Министерство обороны в своем решении указывает, что в заявлении потенциального покупателя из Израиля нашли несоответствия. У него также не было опыта работы в этой сфере или связей с Финляндией.

Особое внимание Минобороны уделило связям израильтянина с Россией.

Ведомство не исключает, что эту недвижимость можно использовать в целях, которые будут представлять угрозу национальной безопасности.

Ранее финский парламент принял закон, позволяющий оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для лиц или организаций, чье государство развязало захватническую войну или может представлять угрозу безопасности Финляндии.

Перед принятием в апреле закона финское законодательство позволяло блокировать продажу недвижимости россиянам на основании решения Министерства обороны в каждом конкретном случае, если это несет риски для нацбезопасности.

В финском Минобороны впоследствии объявили, что хотят запретить гражданам Беларуси покупать недвижимость в стране.