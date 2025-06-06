Орбан порадовался победе Навроцкого: "Вашингтон-экспресс прибыл в Варшаву"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 6 июня, назвал победу Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше "фантастически хорошей", поздравив успех союзника президента США Дональда Трампа.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, Навроцкий с небольшим перевесом победил на президентских выборах в Польше.

"С венгерской точки зрения, я считаю результат фантастически хорошим, ведь в Польше действует проукраинское, провоенное, пробрюссельское либеральное правительство", – сказал Орбан.

Венгерский премьер назвал победу Навроцкого "продолжением наступления патриотов".

"Можно сказать, что "Вашингтон-экспресс" прибыл в Варшаву", – добавил Орбан.

Стоит отметить, что Трамп лично поддержал Навроцкого, приняв его в Белом доме 1 мая и пожелав успеха. А между первым и вторым турами в Польшу прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая напрямую агитировала за Навроцкого.

После победы Навроцкого Государственный департамент США выразил надежду на тесное сотрудничество с новым лидером страны. Тогда же в США отметили, что Польша является "образцовым союзником и ключевым участником укрепления НАТО и защиты его суверенной целостности перед вызовами настоящего и будущего".

Трамп в свою очередь приветствуя Польшу, заявил, что страна "выбрала победителя".

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.