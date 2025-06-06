У Фінляндії зробили крок до посилення вимог для отримання посвідки на проживання

Уряд Фінляндії подав до парламенту законопроєкт, що посилює умови для отримання посвідки на проживання.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ країни, пише "Європейська правда".

Основна зміна полягатиме у тому, що тривалість безперервного проживання для отримання посвідки збільшується з чотирьох до шести років.

Від заявників вимагатиметься володіння фінською або шведською мовою на задовільному рівні та щонайменше два роки трудового стажу у Фінляндії.

Отримання дозволу на постійне проживання на основі чотирирічного періоду проживання все ще буде можливим. Для цього заявник повинен мати мінімальний річний дохід у 40 тисяч євро; ступінь магістра або аспіранта, визнаного у Фінляндії, та два роки трудового стажу; високий рівень володіння фінською або шведською мовою і три роки трудового стажу.

Особи, які завершили навчання у Фінляндії (бакалавр, магістр або аспірантура), зможуть отримати посвідку без дотримання мінімального терміну проживання, але за умови знання мови та виконання загальних вимог (наявність дійсного паспорта, фінансове забезпечення, відсутність загрози громадському порядку чи безпеці).

Уряд також пропонує виключати з обчислення терміну проживання періоди, коли заявник відбуває реальний тюремний строк. Після його завершення обчислення починатиметься заново.

Очікується, що законодавчі зміни набудуть чинності з 8 січня 2026 року.

Нагадаємо, Міграційна служба Фінляндії (Migri) з листопада підвищила ліміти доходів для отримання посвідки на проживання.

Перед цим Міністерство оборони Фінляндії завершило розробку законопроєкту, який пропонує повністю заборонити операції з нерухомістю в країні для російських громадян та юросіб.