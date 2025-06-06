В Финляндии сделали шаг к ужесточению требований для получения вида на жительство

Правительство Финляндии подало в парламент законопроект, ужесточающий условия для получения вида на жительство.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства внутренних дел страны, пишет "Европейская правда".

Основное изменение будет заключаться в том, что продолжительность непрерывного проживания для получения вида на жительство увеличивается с четырех до шести лет.

От заявителей будет требоваться владение финским или шведским языком на удовлетворительном уровне и не менее двух лет трудового стажа в Финляндии.

Получение разрешения на постоянное проживание на основе четырехлетнего периода проживания все еще будет возможным. Для этого заявитель должен иметь минимальный годовой доход в 40 тысяч евро; степень магистра или аспиранта, признанную в Финляндии, и два года трудового стажа; высокий уровень владения финским или шведским языком и три года трудового стажа.

Лица, завершившие обучение в Финляндии (бакалавр, магистр или аспирантура), смогут получить вид на жительство без соблюдения минимального срока проживания, но при условии знания языка и выполнения общих требований (наличие действительного паспорта, финансовое обеспечение, отсутствие угрозы общественному порядку или безопасности).

Правительство также предлагает исключать из расчета срока проживания периоды, когда заявитель отбывает реальный тюремный срок. После его завершения расчет будет начинаться заново.

Ожидается, что законодательные изменения вступят в силу с 8 января 2026 года.

Напомним, Миграционная служба Финляндии (Migri) с ноября повысила лимиты доходов для получения вида на жительство.

Перед этим Министерство обороны Финляндии завершило разработку законопроекта, который предлагает полностью запретить операции с недвижимостью в стране для российских граждан и юрлиц.