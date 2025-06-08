WP: Пентагон і NASA шукають альтернативи SpaceX на тлі ворожнечі Трампа з Маском

Суперечка між президентом США Дональдом Трампом та Ілоном Маском спонукала Пентагон і NASA почати пошук альтернатив компанії SpaceX, яка належить скандальному мільярдеру.

Про це йдеться у публікації Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Представники NASA були стривожені погрозами Маска припинити польоти космічного корабля Dragon, що залишить космічне агентство без можливості транспортувати астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

У Пентагоні також були занепокоєні словами Маска, оскільки відомство значною мірою покладається на SpaceX для запуску своїх найважливіших супутників.

Ця реакція підкреслила ризики значної залежності уряду від SpaceX у виконанні важливих завдань, включаючи секретні місії.

Занепокоєння посилюється тим, що конкуренти SpaceX не встигають наздогнати компанію, залишаючи її домінування практично беззаперечним.

Один із представників NASA зазначив, що спочатку спостерігати за суперечкою між Трампом і Маском у соціальних мережах у четвер було "цікаво". Але коли Маск закликав вивести Dragon з експлуатації, "це стало справді жахливим".

Подібна реакція була і в Пентагоні, де, за словами одного із співробітників, офіцери "подивилися один на одного і сказали: "О, це вже не смішно. Ми усвідомили, що це не телевізор. Це реальна проблема".

Як зазначили джерела видання, після суперечки Трампа з Маском, посадовці зв'язалися щонайменше з трьома комерційними космічними компаніями – Rocket Lab, Stoke Space і Blue Origin Джеффа Безоса – щодо стану їхніх ракет і термінів, коли вони можуть бути доступні для урядових місій.

"Sierra Space готова забезпечити безперебійну підтримку Міжнародної космічної станції", – заявив генеральний директор компанії Фатіх Озмен.

Він додав, що "NASA повідомила нам, що прагне різноманітності і не хоче покладатися на одного постачальника".

Як відомо, цього тижня конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом вийшов у публічну площину. Cуперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Трамп заявив, що вже не хоче спілкуватися з Маском і "навіть не думає" про нього.

Після цього Маск почав публікувати серію дописів на Х з твердженнями, що без його підтримки Трамп не переміг би на виборах, та критикою бюджетного законопроєкту Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

У відповідь Трамп написав, що в певний момент часу Ілон опинився "на межі", а також додав, що "він просто збожеволів!". Також повідомили, що Трамп нібито задумався про продаж своєї Tesla.