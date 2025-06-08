WP: Пентагон и NASA ищут альтернативы SpaceX на фоне вражды Трампа с Маском

Спор между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском побудил Пентагон и NASA начать поиск альтернатив компании SpaceX, которая принадлежит скандальному миллиардеру.

Об этом говорится в публикации Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Представители NASA были встревожены угрозами Маска прекратить полеты космического корабля Dragon, что оставит космическое агентство без возможности транспортировать астронавтов на Международную космическую станцию.

В Пентагоне также были обеспокоены словами Маска, поскольку ведомство в значительной степени полагается на SpaceX для запуска своих важнейших спутников.

Эта реакция подчеркнула риски значительной зависимости правительства от SpaceX в выполнении важных задач, включая секретные миссии.

Беспокойство усугубляется тем, что конкуренты SpaceX не успевают догнать компанию, оставляя ее доминирование практически бесспорным.

Один из представителей NASA отметил, что сначала наблюдать за спором между Трампом и Маском в социальных сетях в четверг было "интересно". Но когда Маск призвал вывести Dragon из эксплуатации, "это стало действительно ужасным".

Подобная реакция была и в Пентагоне, где, по словам одного из сотрудников, офицеры "посмотрели друг на друга и сказали: "О, это уже не смешно. Мы осознали, что это не телевизор. Это реальная проблема".

Как отметили источники издания, после спора Трампа с Маском, чиновники связались как минимум с тремя коммерческими космическими компаниями – Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса – относительно состояния их ракет и сроков, когда они могут быть доступны для правительственных миссий.

"Sierra Space готова обеспечить бесперебойную поддержку Международной космической станции", – заявил генеральный директор компании Фатих Озмен.

Он добавил, что "NASA сообщила нам, что стремится к разнообразию и не хочет полагаться на одного поставщика".

Как известно, на этой неделе конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом вышел в публичную плоскость. Спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Трамп заявил, что уже не хочет общаться с Маском и "даже не думает" о нем.

После этого Маск начал публиковать серию постов на Х с утверждениями, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах, и критикой бюджетного законопроекта Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума!". Также сообщили, что Трамп якобы задумался о продаже своей Tesla.