Финляндия проведет учения НАТО с использованием беспилотных систем

Военно-морские силы Финляндии в июне проведут учения НАТО с использованием беспилотных систем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Учения пройдут в западной части акватории у полуострова Порккала вплоть до района Ханко. За учебными районами будет осуществляться контроль на море.

"Беспилотные системы имеют огромный потенциал и широкий спектр применения. С помощью умных и автономных систем можно, например, осуществлять мониторинг территорий и объектов, высвобождая ценные ресурсы для других задач", – отметил начальник оперативного управления ВМС, коммодор Марко Лааксонен.

Как указано, учения в мелководных и островных условиях у финского побережья помогут разработать системы, пригодные для условий Балтийского моря.

Как сообщалось, Евросоюз и Индия в начале июня проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане.

Кроме того, Польша готовит собственные военные учения совместно со странами НАТО в ответ на масштабные российско-белорусские маневры "Запад".