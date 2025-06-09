У Чехії колумбійця засудили до 8 років за підпал, пов'язаний з Росією

У понеділок суд у столиці Чехії Празі засудив громадянина Колумбії до восьми років тюремного ув'язнення за підпал і планування ще одного у справі, яка, на думку влади, може бути пов'язана з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міський суд Праги також зобов'язав засудженого оплатити завдані збитки в розмірі 115 тисяч крон (5300 доларів).

26-річний колумбієць був заарештований рік тому після того, як вночі підпалив три празьких автобуси в депо. Суд повідомив, що він зняв свої дії на відео і втік.

Як зазначено, чоловік отримав вказівку через месенджер Telegram і за виконання йому пообіцяли 3000 доларів. Він також планував ще один напад, можливо, на кінотеатр у Празі.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала раніше заявив, що невдалий підпал був, ймовірно, частиною гібридної війни Росії проти його країни.

Нагадаємо, у травні польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України, яких підозрюють у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року.

Польський прем’єр Дональд Туск прямо заявив, що за масштабною пожежею у торговому центрі Варшави в травні 2024 року стоять російські спецслужби.

У зв'язку з цим глава МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про рішення відкликати згоду на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові.