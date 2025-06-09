В Чехии колумбийца приговорили к 8 годам за поджог, связанный с Россией

В понедельник суд в столице Чехии Праге приговорил гражданина Колумбии к восьми годам тюремного заключения за поджог и планирование еще одного в деле, которое, по мнению властей, может быть связано с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Городской суд Праги также обязал осужденного возместить причиненный ущерб в размере 115 тысяч крон (5300 долларов).

26-летний колумбиец был арестован год назад после того, как ночью поджег три пражских автобуса в депо. Суд сообщил, что он снял свои действия на видео и скрылся.

Как отмечено, мужчина получил указание через мессенджер Telegram и за выполнение ему пообещали 3 тысячи долларов. Он также планировал еще одно нападение, возможно, на кинотеатр в Праге.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявил, что неудачный поджог был, вероятно, частью гибридной войны России против его страны.

Напомним, в мае польская прокуратура выдвинула обвинения двум гражданам Украины, подозреваемым в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.

Польский премьер Дональд Туск прямо заявил, что за масштабным пожаром в торговом центре Варшавы в мае 2024 года стоят российские спецслужбы.

В связи с этим глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении отозвать согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове.