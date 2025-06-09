Глава МЗС Литви про "Павутину": Україна продемонструвала – Росія не фортеця

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що нещодавня спецоперація Служби безпеки України "Павутина" показує, що Росія – не фортеця, в яку неможливо проникнути.

Про це він сказав у понеділок, 9 червня, під час спільної пресконференції із очільником МЗС України Андрієм Сибігою у Києві, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

У понеділок, 9 червня, Будріс прибув із візитом до Києва. Під час пресконференції він поділився враженнями, які на нього справила українська операція "Павутина", яка відбулася 1 червня.

За словами глави МЗС Литви, ця операція вказала на те, що Росія вразлива.

"Росія – це не фортеця, у яку неможливо проникнути. Ця операція продемонструвала можливості Збройних сил України, її розвідки, а також деякі із найсвіжіших досягнень вітчизняної оборонної промисловості", – сказав топдипломат Литви.

Будріс додав, що це відкриває нові можливості "для ще тіснішої співпраці у сфері розвитку технологій".

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України здійснила операцію "Павутина" з ураження російської стратегічної авіації. Ціллю операції стали п'ять аеродромів на території РФ: "Оленья" в Мурманській, "Бєлая" в Іркутській, "Дягілево" в Рязанській, "Іваново" в Іванівській та "Українка" в Амурській областях.

Удар по авіабазі "Бєлая", розташованій у близько 4400 км від кордону з Україною, став першою українською атакою по об'єктах у Сибіру в ході російсько-української війни. Основними засобами ураження стали FPV-дрони, частину з яких віддалено запустили з вантажівок, що під'їхали до аеродромів.

У Німеччині кажуть, що операція "Павутина" могла пошкодити 10% стратегічної авіації РФ.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак. Втім, перед тим повідомляли, що він непублічно висловлював захоплення операцією.

А головнокомандувач сил трансформації НАТО П’єр Вандьє, коментуючи цю спецоперацію заявив, що арміям НАТО варто повчитися "креативності" в України.