Глава МИД Литвы о "Паутине": Украина продемонстрировала – Россия не крепость

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что недавняя спецоперация Службы безопасности Украины "Паутина" показывает, что Россия – не крепость, в которую невозможно проникнуть.

Об этом он сказал в понедельник, 9 июня, во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В понедельник, 9 июня, Будрис прибыл с визитом в Киев. Во время пресс-конференции он поделился впечатлениями, которые на него произвела украинская операция "Паутина", которая состоялась 1 июня.

По словам главы МИД Литвы, эта операция показала, что Россия уязвима.

"Россия – это не крепость, в которую невозможно проникнуть. Эта операция продемонстрировала возможности Вооруженных сил Украины, ее разведки, а также некоторые из самых свежих достижений отечественной оборонной промышленности", – сказал топдипломат Литвы.

Будрис добавил, что это открывает новые возможности "для еще более тесного сотрудничества в сфере развития технологий".

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина" по поражению российской стратегической авиации. Целью операции стали пять аэродромов на территории РФ: "Оленья" в Мурманской, "Белая" в Иркутской, "Дягилево" в Рязанской, „Иваново" в Ивановской и "Украинка" в Амурской областях.

Удар по авиабазе "Белая", расположенной в 4400 км от границы с Украиной, стал первой украинской атакой по объектам в Сибири в ходе российско-украинской войны. Основными средствами поражения стали FPV-дроны, часть из которых удаленно запустили с грузовиков, подъехавших к аэродромам.

В Германии говорят, что операция "Паутина" могла повредить 10% стратегической авиации РФ.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что удары украинских беспилотников по российским аэродромам стали поводом для Москвы нанести новые массированные атаки. Впрочем, перед этим сообщали, что он непублично выражал восхищение операцией.

А главнокомандующий силами трансформации НАТО Пьер Вандье, комментируя эту спецоперацию, заявил, что армиям НАТО стоит поучиться "креативности" у Украины.