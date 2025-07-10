Италия расширит поддержку Украины в различных направлениях – Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее государство расширит поддержку Украины в различных сферах – от энергетики до транспорта, а также в сфере обороны.

Об этом она сказала в четверг после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Мелони, Италия уже смело действует для защиты исторического и культурного наследия.

"Мы решили сделать шаг вперед, мы обязались расширить сферу наших мер на некоторые приоритетные отрасли, такие как энергетика, критическая инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство и здравоохранение", – сказала Мелони.

Она добавила, что Италия будет продолжать поддерживать героическое сопротивление украинского народа, как делала это до сих пор.

"Эта поддержка, несомненно, теперь также будет реализована через отношения между отраслями оборонной промышленности. Это один из вопросов, который мы обсудили (с Зеленским. – Ред.) и который, как свидетельствуют многочисленные соглашения, подписанные сегодня, становится все более центральным, и в который мы, безусловно, хотим продолжать инвестировать", – сказала глава правительства Италии, которая организовала нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины.

"Мы делаем это, потому что хорошо понимаем, насколько важно позволить Украине продолжать защищаться, особенно от все более интенсивных и все более жестоких атак, которые Россия продолжает наносить гражданскому населению", – сказала Мелони.

На Конференции по восстановлению Украины в четверг Мелони заявила, что планы России запугать мирное население в Украине провалились.

Ранее в Риме подтвердили, что Польша проведет конференцию по восстановлению Украины в 2026 году.