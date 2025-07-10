Конференцію з питань відновлення України в 2027 році прийме Естонія

Естонія прийме Конференцію з питань відновлення України у 2027 році, оголосив прем’єр-міністр цієї держави Крістен Міхал у четвер.

Міхал сказав про це у виступі на Конференції з питань відновлення України в Римі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Міхал відзначив, що спільно з партнерами Естонія може допомогти Україні виграти війну, відбудувати країну та стати членом ЄС і НАТО.

"І щоб підтвердити це зобов’язання – Естонія разом з нашими українськими партнерами проведе Конференцію з питань відновлення України у 2027 році", – сказав Міхал.

Він закликав уряди держав та представників бізнесу приєднатись до конференції у Таллінні.

Наступна міжнародна Конференція з питань відновлення України, у 2026 році, має відбутися у Польщі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск, виступаючи на конференції в Римі, заявив, що відновлення України неможливе без її перемоги у війні.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог від імені американської адміністрації пояснив, чого чекають Сполучені Штати від процесу повоєнного відновлення України.