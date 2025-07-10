Конференцию по вопросам восстановления Украины в 2027 году примет Эстония

Эстония примет Конференцию по вопросам восстановления Украины в 2027 году, объявил премьер-министр этого государства Кристен Михал в четверг.

Михал сказал об этом в выступлении на Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Михал отметил, что совместно с партнерами Эстония может помочь Украине выиграть войну, отстроить страну и стать членом ЕС и НАТО.

"И чтобы подтвердить это обязательство – Эстония вместе с нашими украинскими партнерами проведет Конференцию по вопросам восстановления Украины в 2027 году", – сказал Михал.

Он призвал правительства государств и представителей бизнеса присоединиться к конференции в Таллинне.

Следующая международная Конференция по вопросам восстановления Украины, в 2026 году, должна состояться в Польше.

Премьер Польши Дональд Туск, выступая на конференции в Риме, заявил, что восстановление Украины невозможно без ее победы в войне.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог от имени американской администрации объяснил, чего ждут Соединенные Штаты от процесса послевоенного восстановления Украины.