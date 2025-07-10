Конференцию по вопросам восстановления Украины в 2027 году примет Эстония
Эстония примет Конференцию по вопросам восстановления Украины в 2027 году, объявил премьер-министр этого государства Кристен Михал в четверг.
Михал сказал об этом в выступлении на Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Михал отметил, что совместно с партнерами Эстония может помочь Украине выиграть войну, отстроить страну и стать членом ЕС и НАТО.
"И чтобы подтвердить это обязательство – Эстония вместе с нашими украинскими партнерами проведет Конференцию по вопросам восстановления Украины в 2027 году", – сказал Михал.
Он призвал правительства государств и представителей бизнеса присоединиться к конференции в Таллинне.
Следующая международная Конференция по вопросам восстановления Украины, в 2026 году, должна состояться в Польше.
Премьер Польши Дональд Туск, выступая на конференции в Риме, заявил, что восстановление Украины невозможно без ее победы в войне.
Спецпредставитель президента США Кит Келлог от имени американской администрации объяснил, чего ждут Соединенные Штаты от процесса послевоенного восстановления Украины.