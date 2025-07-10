Рубіо прокоментував ситуацію із зупинкою постачань Україні деяких озброєнь

Американський держсекретар Марко Рубіо запевняє, що постачання більшої частини військової допомоги, яку США надають Україні, ніколи не зупинялося і продовжується за тими ж графіками, що і раніше.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками своєї зустрічі з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо зазначив, що США зупинили постачання деяких озброєнь, щоб дочекатися перевірки запасів "низки конкретних типів боєприпасів".

"Це логічний крок, який слід було зробити, особливо після тривалих бойових дій, які ми спостерігали як на захисті Ізраїлю, так і на захисті наших власних баз. Тож це був дуже обмежений перегляд певних типів боєприпасів, щоб переконатися, що ми маємо достатні запаси", – сказав він.

За словами держсекретаря, загалом допомога Україні продовжується "згідно з графіком, затвердженим Конгресом".

"Переважна більшість оборонної військової допомоги, яку США надають Україні, ніколи не призупинялась і продовжується за тим самим графіком, що й раніше", – додав Рубіо.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Пентагон призупинив передання Україні частини артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, пославшись на необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз.

Однак вже 7 липня Трамп оголосив, що Сполучені Штати повинні надіслати Україні зброю для захисту. За даними ЗМІ, перед тим у розмові з президентом України він сказав Зеленському, що особисто не причетний до рішення про зупинку постачань.

За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

У четвер глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що у питанні відновлення оборонної допомоги США "є позитивні сигнали".

Читайте також: Трамп відновлює допомогу ЗСУ, але чи надовго? Що впливає на політику США щодо України.