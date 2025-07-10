Рубио прокомментировал ситуацию с остановкой поставок Украине некоторых вооружений

Американский госсекретарь Марко Рубио уверяет, что поставки большей части военной помощи, которую США предоставляют Украине, никогда не останавливались и продолжаются по тем же графикам, что и раньше.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам своей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает "Европейская правда".

Рубио отметил, что США остановили поставки некоторых вооружений, чтобы дождаться проверки запасов "ряда конкретных типов боеприпасов".

"Это логичный шаг, который следовало сделать, особенно после длительных боевых действий, которые мы наблюдали как на защите Израиля, так и на защите наших собственных баз. Поэтому это был очень ограниченный пересмотр определенных типов боеприпасов, чтобы убедиться, что мы имеем достаточные запасы", – сказал он.

По словам госсекретаря, в целом помощь Украине продолжается "согласно графику, утвержденному Конгрессом".

"Подавляющее большинство оборонной военной помощи, которую США предоставляют Украине, никогда не приостанавливалась и продолжается по тому же графику, что и раньше", – добавил Рубио.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон приостановил передачу Украине части артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны, сославшись на необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз.

Однако уже 7 июля Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны прислать Украине оружие для защиты. По данным СМИ, перед тем в разговоре с президентом Украины он сказал Зеленскому, что лично не причастен к решению об остановке поставок.

По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

В четверг глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в вопросе восстановления оборонной помощи США "есть позитивные сигналы".

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