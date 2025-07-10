Премʼєр Швеції заступився за міністра, чийого сина викрили на підтримці екстремістів

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтримав міністра міграції Йогана Форсселла після розкриття інформації про зв'язки його сина-підлітка з ультраправими колами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це премʼєр Швеції сказав у коментарі SVT.

Крістерссон заявив, що "продовжує довіряти" своєму міністру після розголосу поглядів його сина.

Він також вважає, що Форсселл "повівся так, як повинен повестися відповідальний батько, дізнавшись, що його дитина робить щось неправильне і перебуває в поганій компанії".

Сам Форсселл у четвер розповів, що кілька тижнів тому до нього звернулася шведська служба безпеки Säpo щодо діяльності його 16-річного сина.

Міністр вирішив оприлюднити цю інформацію після того, як ЗМІ повідомили, що "близький родич шведського міністра" бере активну участь у діяльності ультраправої організації, яка застосовує насильство.

Шведський міністр заявив, що був "шокований і приголомшений" після того, як дізнався про причетність свого сина-підлітка до ультраправих екстремістських угруповань.

Нагадаємо, у червні ультраправа партія "Шведські демократи", яка підтримує чинний уряд, офіційно перепросила за колишні зв'язки політсили з нацизмом та антисемітизмом.