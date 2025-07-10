Премьер Швеции заступился за министра, чьего сына уличили в поддержке экстремистов

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поддержал министра миграции Йохана Форсселла после раскрытия информации о связях его сына-подростка с ультраправыми кругами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом премьер Швеции сказал в комментарии SVT.

Кристерссон заявил, что "продолжает доверять" своему министру после огласки взглядов его сына.

Он также считает, что Форсселл "повел себя так, как должен повести себя ответственный отец, узнав, что его ребенок делает что-то неправильное и находится в плохой компании".

Сам Форсселл в четверг рассказал, что несколько недель назад к нему обратилась шведская служба безопасности Säpo относительно деятельности его 16-летнего сына.

Министр решил обнародовать эту информацию после того, как СМИ сообщили, что "близкий родственник шведского министра" принимает активное участие в деятельности ультраправой организации, применяющей насилие.

Шведский министр заявил, что был "шокирован и ошеломлен" после того, как узнал о причастности своего сына-подростка к ультраправым экстремистским группировкам.

Напомним, в июне ультраправая партия "Шведские демократы", которая поддерживает действующее правительство, официально извинилась за прежние связи политсилы с нацизмом и антисемитизмом.