Глава МЗС Литви звинуватив Словаччину в егоїзмі через блокування санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив обурення через блокування Словаччиною 18-го пакета санкцій проти РФ.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда.

Будріс назвав дії Словаччини неприйнятними і прикрими.

"Ми повинні говорити Словаччині – як кулуарно, в закритих обговореннях, так і відкрито – що це неприйнятно. Це фундаментальні, найважливіші речі", – сказав глава литовської дипломатії.

За його словами, новий пакет санкцій став би реальним засобом тиску на Росію, проте тепер Словаччина "взяла його в заручники".

"Це погана практика, і вона не може тривати, бо тоді втрачається розуміння, де знаходяться наші пріоритети. А пріоритет зараз – посилювати тиск на Росію. А комусь здається, що їхній особистий егоїзм – це і є ключовий пріоритет", – підкреслив Будріс.

Він додав, що це суперечить самій суті Європейського Союзу.

"ЄС побудований на принципі солідарності, і мені шкода, прикро, що деякі країни – в цьому випадку Словаччина – цей принцип підривають", – зазначив литовський міністр.

Нагадаємо, 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії був знову поставлений на розгляд під час засідання послів Європейського Союзу (Coreper) у Брюсселі 4 липня, але не був прийнятий через позицію Словаччини.

Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.

Як заявив словацький прем’єр Роберт Фіцо, Словаччина блокуватиме нові санкції, доки не отримає чітких гарантій, що не зазнає фінансових втрат від припинення постачання російського газу в ЄС з 1 січня 2028 року.