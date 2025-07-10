Глава МИД Литвы обвинил Словакию в эгоизме из-за блокирования санкций против РФ

Министр иностранных дел Литвы Кастутис Будрис выразил возмущение из-за блокирования Словакией 18-го пакета санкций против РФ.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Будрис назвал действия Словакии неприемлемыми и досадными.

"Мы должны говорить Словакии – как кулуарно, в закрытых обсуждениях, так и открыто – что это неприемлемо. Это фундаментальные, важнейшие вещи", – сказал глава литовской дипломатии.

По его словам, новый пакет санкций стал бы реальным средством давления на Россию, однако теперь Словакия "взяла его в заложники".

"Это плохая практика, и она не может продолжаться, потому что тогда теряется понимание, где находятся наши приоритеты. А приоритет сейчас – усилить давление на Россию. А кому-то кажется, что их личный эгоизм – это и есть главный приоритет", – подчеркнул Будрис.

Он добавил, что это противоречит самой сути Европейского Союза.

"ЕС построен на принципе солидарности, и мне жаль, обидно, что некоторые страны – в данном случае Словакия – этот принцип подрывают", – отметил литовский министр.

Напомним, 18-й пакет санкций ЕС против России был вновь вынесен на рассмотрение во время заседания послов Европейского Союза (Coreper) в Брюсселе 4 июля, но не был принят из-за позиции Словакии.

Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.

Как заявил словацкий премьер Роберт Фицо, Словакия будет блокировать новые санкции, пока не получит четких гарантий, что не понесет финансовых потерь от прекращения поставок российского газа в ЕС с 1 января 2028 года.