Правящие партии Германии спорят, как реформировать механизм, ограничивающий госдолг

Между правящими партиями Германии вспыхнули споры относительно того, как именно реформировать механизм ограничения государственных заимствований – еще до того, как началась фактическая работа по этому вопросу.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Коалиция ХДС-ХСС и СДПГ планирует назначить комиссию из 15 экспертов для разработки реформы механизма, известного как "долговой тормоз", чтобы предоставить правительству большую финансовую гибкость. Впрочем, еще до запуска комиссии между партиями начались споры.

Недовольство началось уже с предложений министра финансов от СДПГ Ларса Клингбайля по составу комиссии. Он предлагает предоставить по 5 мест экспертам от правящих партий и по одному – оппозиционным "Зеленым" и "Левым", а остальные три – опытным экс-чиновникам, двух из которых должны предложить ХДС-ХСС и одного – СДПГ.

В ХДС-ХСС считают, что Клингбайль предлагает слишком большую квоту для СДПГ и у них в итоге не будет преобладающего влияния на процесс принятия решений.

Также в партии обеспокоились документом Минфина, где определяют направление реформы, потому что он не совсем соответствует их видению – в частности, относительно больших расходов на инфраструктуру для стимулирования экономического роста. ХДС-ХСС вместо этого считают, что стимулирование развития экономики лучше сработает через снижение налогов и дерегуляцию.

В аргументе об "инфраструктуре для роста" ХДС-ХСС увидели намерения в дальнейшем продвигать идею дальнейшего снятия лимитов на долговые заимствования для инвестиций в инфраструктуру, как уже сделали для оборонных расходов.

Предложение о составе комиссии может вызвать недовольство и среди "Зеленых" и "Левых" из-за нежелания дать им возможность самостоятельно выбрать экспертов, а пригласить тех специалистов, кого партии обычно ранее назначали в таких случаях.

ХДС-ХСС ожидаемо назначит экспертов, которые будут сопротивляться дальнейшему ослаблению долгового тормоза. Многие из членов партии считают, что в этом вопросе уже сейчас зашли слишком далеко и позволили чрезмерно большие заимствования.

Напомним, весной Германия обратилась к ЕС с просьбой об освобождении от ограничений на заимствование средств с целью увеличения расходов на оборону в ближайшие годы. Так же поступила Польша.