Сибіга зустрівся із сенаторами – ініціаторами масштабних санкцій проти Росії

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блументалем – ініціаторами нового санкційного законодавства у Конгресі, що передбачає запровадження великих тарифів проти держав, які торгують з Росією.

Про це МЗС повідомило у соцмережах, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 11 липня, Сибіга заявив, що мав важливу розмову з Гремом та Блументалем у Римі.

"Їхня участь у Конференції з питань відновлення України та зустрічі "коаліції рішучих" надіслала важливий сигнал трансатлантичної єдності та підтримки стійкості, відновлення та оборони України", – наголосив він.

Глава МЗС зазначив, що Україна високо цінує зусилля Сенату США, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру.

"Росія і ті, хто підтримує її воєнні дії, повинні зіткнутися з реальним тиском. У зв'язку з цим я також наголосив на важливості зниження граничної ціни на нафту, щоб позбавити Росію нафтових доходів, які вона перетворює на воєнні злочини", – розповів український дипломат.

Сибіга наголосив, що зараз – вирішальний етап, коли сильне лідерство і рішення можуть змінити ситуацію в досягненні миру завдяки силі.

Фото: Х

Також напередодні із сенаторами зустрівся й президент Володимир Зеленський.

Тоді він наголосив на пріоритеті України щодо посилення протиповітряної оборони.

"Говорили й про продовження постачання озброєння з боку США та спільне виробництво зброї. Ми готові до різних форматів, і зокрема разом із Європою закупити в Сполучених Штатів великий оборонний пакет для захисту життя", – зазначив Зеленський.

Також вони окремо торкнулися законопроєкту Грема та Блументаля щодо додаткових обмежувальних заходів проти Росії та тих, хто надає їй підтримку у війні.

Як відомо, у зустрічі "коаліції рішучих", покликаній гарантувати довгострокове припинення вогню в Україні, в четвер, 10 липня, уперше взяли участь представники США.

Зеленський своєю чергою розраховує, що у США та ЄС незабаром будуть зняті усі перешкоди для запровадження нових санкцій проти Росії.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс після Конференції з питань відновлення України заявив, що бачить перспективи того, що скоординовані дії США та Європейського Союзу посилять тиск на Росію.